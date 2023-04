Lucky Wind Trevi cerca l’impresa a Bologna

PERUGIA – Il volley di serie B1 femminile gioca domenica con la Lucky Wind Trevi che visita la tana della capolista Frcedil Bologna; le felsinee confidano sull’opposta Emanuela Fiore, le biancoazzurre contrappongono la solida centrale Martina Tiberi. In serie B2 femminile tutti in trasferta i team del Cuore Verde d’Italia. La Battistelli Fossato si reca al cospetto della Active Cnc Stia; toscane fiduciose per la condizione della schiacciatrice Roberta Matrullo, tra le rossoblu è carica la centrale Matilde Vibi. La Bartoccini Fortinfissi Perugia se la vede con una rivale abbordabile come la Omac Luca Consani Grosseto; le maremmane sono intraprendenti in attacco con l’opposta Asia Massari, tra le scolare vuole fare bene la libero Benedetta Mulas. La Autostop Trestina cerca il riscatto contro la non irresistibile Vbc Viterbo; laziali consistenti in costruzione con la regista Francesca Catanesi, tra le altotiberine buona la condizione della schiacciatrice Greta Giunti. La Tmm Of Occhiali Magione è di scena nel bunker della capolista Montesport Montespertoli; tra le toscane ottimismo per il martello Elena Casini, le ospiti si fanno forti della centrale Beatrice Pettinari. A.G.