Lucarelli: "Contro il Bari voglio lo stadio pieno"

di Massimo Ciaccolini

Il Bari, ospite domenica allo stadio "Liberati" (ore 16.15), è già nel mirino della Ternana e l’importanza della gara per le fere è stata sottolineata dall’allenatore Cristiano Lucarelli già nel post-partita col Genoa. "Domenica dobbiamo avere uno stadio pieno – ha detto il tecnico ai microfoni di AM Terni Television – e dobbiamo vincere a tutti i costi con le buone e con l’ignoranza.

Senza il peso delle pressioni e delle preoccupazioni – ha tenuto a precisare Lucarelli – ma la prossima partita è quella della vita e dobbiamo fare del tutto per vincerla.

Ringraziamo i 508 tifosi che a Genova si sono fatti sempre sentire e che ci hanno anche applauditi.

Sotto il profilo dell’impegno e dell’appartenenza li abbiamo ripagati come è giusto che sia, ma adesso dobbiamo dargli la vittoria e domenica, contro il Bari, servirà compattezza per conquistare i tre punti". Lucarelli, dunque, ha rivolto un forte appello ai tifosi rossoverdi e lo stesso ha fatto Salim Diakité, anch’egli intervenuto su AM Terni Television.

"Ci attende una gara di fondamentale importanza – ha detto il difensore francese – e dobbiamo vincerla sperando anche di avere dalla nostra un pizzico di fortuna.

L’apporto dei nostri tifosi sarà assolutamente necessario, ci serve la loro spinta e dobbiamo stare tutti uniti per vincere".

Un appello ad essere presenti in massa al "Liberati" è stato fatto pure dal Centro Coordinamento Ternana Clubs, che ha anche assicurato il ritorno dello striscione su Stefano Bandecchi che, come noto, era stato distrutto da ignoti prima della gara col Benevento del 5 marzo scorso.

"Lo striscione di ringraziamento a Stefano Bandecchi – è detto in una nota del C.C.T.C –, per tutto quello che ha fatto e che sta facendo nel sociale per l’intera comunità ternana, sarà di nuovo al suo posto allo stadio. Il nuovo striscione è stato rifatto con il contributo economico di tifosi di tutti i settori e non iscritti al Coordinamento, e chi volesse ancora contribuire può farlo contattandoci. Qualora la cifra raccolta dovesse superare i costi di realizzazione dello striscione – informa il C.C.T.C. – l’intera somma eccedente sarà devoluta in beneficenza all’Associazione "Terni col Cuore"". Le fere, intanto, dopo un giorno di riposo oggi (ore 15.30) riprenderanno a lavorare al "Taddei", a porte aperte.