Lisi ancora out, oggi si decide Emergenza tra i pali: c’è solo Abibi

Lisi ancora out a due giorni dalla partita con il Benevento, ma a Pian di Massiano non disperano. Il laterale sinistro, infatti, si sarebbe allenato a parte, in palestra, in attesa di capire se la condizione lo supporterà per l’ultima gara del campionato regolare. Oggi, in occasione dell’ultima seduta prima del match, si conoscerà il verdetto sulla presenza di Lisi nel match decisivo contro il Benevento. Sarebbe una perdita pesante, considerata anche l’assenza dell’altro esterno, Casasola, fermato dal giudice sportivo. In attesa di conoscere la disponibilità o meno di Lisi, Castori prova le soluzioni alternative. Intanto sulla fascia destra il candidato a scendere in campo dal primo minuto pare essere Paz, mentre sulla corsia mancina Cancellieri si prenota, con Matos provato in queste due sedute a porte aperte esterno di fascia, nel caso in cui ci fosse necessità.

Ma la lista degli assenti non si ferma a Casasola e, forse, Lisi. In difesa, infatti, Rosi non riesce a recuperare, mentre Struna ha accusato un problema muscolare e quindi per lui la stagione, comunque andrà a finire, è chiusa. In difesa, quindi, non dovrebbero esserci dubbi sul trio che scenderà in campo: spazio alla difesa, sulla carta, più rodata, con Sgarbi, Angella e Curado. Problemi anche tra i pali: Furlan, che ha alzato bandiera bianca in occasione della gara con il Cagliari, non ha recuperato per Venezia e non ci sarà neanche per l’ultimo atto, in casa, contro le Streghe.

Problemi anche per Gori che martedì è uscito dal campo di allenamento dolorante e ieri non ha partecipato alla seduta. Il portiere potrebbe comunque dare la sua disponibilità per la panchina, perché anche contro il Venezia in porta ci sarà Abibi.

Le buone notizie. In difesa ha recuperato Vulikic che si dovrebbe accomodare in panchina. Buone notizie anche per quanto riguarda Santoro che dopo l’allenamento differenziato di martedì, ieri è si è allenato con la squadra.