Lickunas firma il blitz dell’Under 17 Cadono in casa Under 16 e Under 15

Vince l’Under 17 di Giacomo Del Bene che raccoglie tre punti dalla trasferta di Bari per provare a risalire la classifica fino alla zona play-off, distante sei lunghezze. A decidere l’incontro la rete alla mezz’ora del lituano Adrian Lickunas, al quarto gol stagionale. Da segnalare l’esordio stagionale da titolare di Filippo Cottini, al rientro da un lunghissimo stop. PERUGIA Under 17: Romagnoli, Astemio, Cottini (39’ st Ambrogi), Fucci (25’ st Barberini), Fontanelli, Giorgetti, Lickunas, Bussotti, Nuti, Ciattaglia, Caprari (25’ st Petterini). A disp.: Verdini, Cesaretti, Goncalves, Tofani. All.: Del Bene Esce invece sconfitto il Perugia Under 16 Papini in casa contro il Napoli (1-3), al termine di una brutta partita segnata da tante interruzioni e soprattutto incanalata dall’espulsione rimediata da Barboni nei minuti di recupero del primo tempo per un colpo rifilato a gioco fermo al diretto marcatore. La rete dei biancorossi è di Monaco PERUGIA (Under 16): Belia, Salustri, Duro, Mannarini (16’ st Romani), Barboni, Mori (37’ st Prete), Montagna (1’ st Cresci), Pirani, Monaco, Bevilacqua (16’ st Giordani), Testerini (16’ st Micheli). A disp.: Bazzucchi, Rinalducci, Liberti, Massari. All.: Papini Cade in casa anche l’Under 15, sempre contro il Napoli (1-2). Si perde nel momento migliore il Perugia di Anelli che dopo aver chiuso meritatamente in vantaggio la prima frazione contro il Napoli grazie al gol di Matteo Peruzzi, gioca un brutto secondo tempo consentendo ai partenopei di ribaltare il risultato.

PERUGIA (Under 15): Vinti, Cingolani (37’ st D’Ovidio), Bartolini, Angelino (14’ st Pepe), Cesarini, Peruzzi, Ciani (14’ st Biondini), Dottori, Bellali (1’ st Brunori), Perugini, Merico (14’ st Bevanati). A disp.: Barbanera, Masini, Tomassini, Franceschini. All.: Anelli