Le ultime due partite in contemporanea. Dieci i minuti di tolleranza

Nelle ultime due gare di campionato è stata decisa la contemporaneità di giorno e orario in ciascun girone. Lo ha comunicato la Lega Pro che ha stabilito in dieci minuti il tempo massimo di tolleranza consentito alle squadre per la presentazione in campo nelle ultime due giornate. Per il girone del Perugia il calendario prevede che alla penultima giornata, quando ci sarà al Curi il derby con l’Arezzo, si giocherà il 21 aprile alle 16,30. Il fischio d’inizio dell’ultimo turno, quando la truppa di Formisano sarà di scena a Cesena, scatterà invece domenica 28 aprile alle ore 20.