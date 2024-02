Le scelte. Mezzoni scalpita. Lisi favorito a sinistra

Si aggiunge solo Mezzoni alla lista dei convocati rispetto all’ultimo incontro, con Ricci che ha però una settimana di lavoro in più con la squadra e quindi si può ritenere a disposizione a tutti gli effetti. Alessandro Formisano per la gara con il Sestri Levante ha annunciato che non ci saranno rivoluzioni rispetto all’ultima sfida ma qualcosa di nuovo non è escluso. La sensazione è che una variazione potrebbe essere in difesa, con Mezzoni che si mette in gioco. Probabile che per questa gara sia Lewis a riposare, con Angella che potrebbe avere un turno di stop mercoledì prossimo quando i biancorossi riceveranno al "Curi" la Fermana. L’altra variazione potrebbe essere sulla fascia sinistra con Lisi che alla vigilia appare comunque in vantaggio su Cancellieri.

Le scelte. Davanti a Adamonis, il trio più probabile pare essere quello formato da Mezzoni, Angella e Dell’Orco, l’ipotesi B conta invece Mezzoni, Lewis, Dell’Orco. A centrocampo, sulla destra, ci sarà Paz, Lisi si candida per quella mancina. In mezzo al campo Iannoni e Torrasi con Kouan in posizione più avanzata a ridosso della coppia formata da Sylla e Seghetti. Ricci potrebbe avere la sua occasione a gara in corso alle spalle della coppia d’attacco. I biancorossi hanno lasciato Pian di Massiano dopo la rifinitura di ieri mattina. Il rientro della squadra da Vercelli è previsto subito dopo la partita.

Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Formisano per la gara Sestri Levante-Perugia: 1 Abibi, 3 Cancellieri, 4 Iannoni, 5 Angella, 7 Paz, 11 Seghetti, 12 Adamonis, 14 Bezziccheri, 15 Dell’Orco, 20 Ricci, 21 Cudrig, 23 Lisi, 24 Torrasi, 28 Kouan, 33 Agosti, 44 Lewis, 45 Sylla, 73 Polizzi, 86 Giunti, 91 Souare, 94 Mezzoni, 96 Viti.