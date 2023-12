L’avversario. I ballottaggi di Indiani. La certezza è Gucci

Programma intenso per l’Arezzo: la squadra dell’ex Indiani continua a preparare il derby nel centro sportivo di Rigutino. Ieri gli amaranto hanno svolto una doppia seduta, al momento la preparazione prosegue senza intoppi. Anche Montini, uscito per un affaticamento nel finale a Sassari, non desta preoccupazione. Indiani ha varie opzioni sopratutto nel reparto offensivo, mentre dietro e in mezzo le scelte sono abbastanza delineate. Il modulo sarà il consueto 4-3-3. In difesa il punto interrogativo è sempre Chiosa: visto il rendimento degli altri centrali potrebbe essere rilanciato proprio nella partita più importante di questa prima parte di stagione. Se Montini sta bene, uno dei due terzini sarà lui, mentre a destra favorito Renzi. In mediana, tornerà Mawuili. Insieme al ghanese Settembrini e probabilmente Damiani. Davanti, come detto, c’è più incertezza. L’unico sicuro del posto è ovviamente Gucci.