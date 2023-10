L’Angelana batte lo Spoleto e aggancia il primo posto

ANGELANA

ANGELANA: Battistelli, Pauselli, Bolletta, Gabrilli, Bocci, Melillo, Ravanelli, Bartolini, Confessore (20’st Luparini), Colombi, Vitaloni (30’st Lo Gelfo). A disp: Rondoni, Sallaku, Barili, Vercello, Sforna, Tiburzi, Roscini. All. Cotroneo

SPOLETO: Cherubini, Colarieti, Mechetti (24’st Crocchianti), Pazzogna, Monisi (18’st Colalelli), Paci (28’st Tomassoni), Bengala (45’st Mingaroni), Giustini, Sabatini (18’st Solfaroli), Gesuele, Kola. A disp: Borghi, Scocchetti, Raggi, Plutino. All. Restani

Arbitro: Pannacci di Perugia

Marcatori: 8’pt Confessore (A), 4’st Colombi (A), 11’st Gesuele (S).

Note: spettatori 250 circa. Recupero: pt 2’, st 5’.

ASSISI - L’Angelana conquista la seconda vittoria di fila e aggancia l’Acf Foligno in vetta alla classifica. A farne le spese è lo Spoleto che esce sconfitto dal “Migaghelli“ e scivola al penultimo posto della graduatoria. Pronti via e l’Angelana passa subito in vantaggio all’8’ con Confessore che, sul primo palo, infila un cross dalla destra di Pauselli, battendo Cherubini. Lo Spoleto prova la reazione con un intraprendente Gesuele che impegna Battistelli. Nella ripresa Mechetti cerca subito il gol del pareggio ma a segno va ancora l’Angelana con Colombi che approfitta di uno svarione della difesa giallorossa per siglare il raddoppio dei padroni di casa. Lo Spoleto non ci sta e al 56’ Gesuele tira fuori dal cilindro un’acrobazia che vale il 2-1, riaprendo la partita. Nel finale lo Spoleto alza il baricentro e il neo entrato Mingaroni, proprio allo scoccare del 90’, ha sui piedi la palla del 2-2 ma un super Battistelli dice no e l’Angelana aggancia l’Acf Foligno in vetta al campionato di Eccellenza, portando a casa tre punti importantissimi per il morale e la classifica.