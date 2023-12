"La vittoria arriverà Ora testa all’Arezzo"

Più di così non avrebbe potuto fare. Alessandro Seghetti, assist e gol, si rammarica per la vittoria sfumata con la Vis Pesaro ma non molla. "Purtroppo questo campionato è molto difficile e ogni partita è tosta _ ha detto ai microfoni di Umbria tv _ . Con i pareggi non si arriva dove vogliamo, ovvero in vetta. Dobbiamo però continuare con questo impegno e la vittoria arriverà. Siamo sempre compatti e uniti, ora bisogna ripartire con la testa giusta per andare ad affrontare la battaglia di Arezzo". E sulla gara del Curi. "Nel primo tempo abbiamo creato molto, è stato un ottimo Perugia. Cesena e Torres stanno andando forte, ma adesso pensiamo alla partita di lunedì con l’Arezzo e poi ci sarà lo scontro diretto contro i bianconeri. Il campionato è ancora lungo e noi siamo pronti a dare il massimo".