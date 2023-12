La storia. Undici precedenti: l’ultima volta nel 2020

Non mancano i precedenti tra le due formazioni: Perugia e Vis pesaro si sono affrontate undici volte in tutte le competizioni con un bilancio che conta 5 vittorie per il Perugia, 3 della Vis Pesaro e 3 pareggi. Le due formazioni si sono sfidate per la prima volta alla fine degli anno trenta. Ci sono precedenti negli anni quaranta, cinquanta, sessanta. Poi uno stop di venti anni: nella stagione ’86-87 le due squadre si sono sfidate nel campionato di C2. Piuttosto recednte l’ultimo confronto al "Curi", giocato tre stagioni fa, quando i biancorossi sono retrocessi nell’amaro campionato 2019-2022. L’ultimo incrocio, quindi, è datato il 25 ottobre 2020, con successo (2-1) del Perugia allora allenato da Caserta, con le reti di Murano e Dragomir, dopo il momentaneo pareggio di Stramaccioni (ex della gara).