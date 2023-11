La partita con il Gubbio a Scatena di Avezzano. Incroci con la Primavera

Sarà Gabriele Scatena di Avezzano l’arbitro della partita Perugia-Gubbio in programma domenica sera al Curi, match valido per la tredicesima giornata di campionato. Assistenti sono Marco Porcheddu di Oristano e

Glauco Zanellati di Seregno. Scatena non ha precedenti con il Perugia ma ha incrociato due volte la Primavera biancorossa nella stagione 2019-2020 con lo score di due sconfitte, una in campionato e una in Coppa Italia. Sono due i precedenti con il Gubbio, con una vittoria e una sconfitta. Il ko è di questa stagione nella sfida casalinga contro il Rimini.