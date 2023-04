La Lucky Wind Trevi sfida Modena in casa

Il campionato di volley della serie B1 femminile si prospetta sempre più interessante, la ventitreesima giornata propone una gara da non fallire alla Lucky Wind Trevi che è in cerca di risposte convincenti per continuare ad inseguire posizioni di assoluta tranquillità. La formazione biancoazzurra torna oggi a giocare davanti al pubblico del palazzetto Stefano Gallinella (ore 18) con l’intenzione di fare bottino pieno contro il fanalino di coda Volley Modena; le padrone di casa negli ultimi tempi hanno trovato ulteriori risorse nella centrale Irene Della Giovampaola (nella foto), tra le fila emiliane il pericolo principale potrebbe essere la schiacciatrice Elisa Tonello. In serie B2 femminile si avvicina la fine della stagione, c’è l’imbarazzo della scelta per gli sportivi con quattro scontri interni. La Tmm Of Occhiali Magione gioca al palazzetto di via della Libertà (ore 21) e prova a ridurre il gap dalla Rinascita Firenze; uno scontro dall’elevato coefficiente di difficoltà per le padrone di casa che affidano la loro offensiva alla schiacciatrice Cecilia Baldoni, tra le toscane il punto di riferimento è l’opposta Ludovica Torrini. La Autostop Trestina si presenta davanti al suo pubblico e al Pala-Femac (ore 21) si misura con l’abbordabile Luca Consani Grosseto; le altotiberine fanno leva sulla concreta centrale Michela Artini, le maremmane appoggiano il loro gioco sulla palleggiatrice Lavinia Poggetti. Anche la Bartoccini Fortinfissi Perugia torna sul proprio campo e al palazzetto di San Marco (ore 17) se la vede con la più accreditata Omac Active Cnc Stia; le scolare non hanno più possibilità di salvezza ma cercano punti per chiudere alla meglio sfruttando la libero Benedetta Mulas, le casentinesi contano sulla vivacità della opposta Micol Carella. Compito arduo nelle retrovie per la Battistelli Fossato che torna a giocare in casa al palazzetto Comunale (ore 18) contro la capolista Montesport Montespertoli; le rossoblu trovano la loro forza nella schiacciatrice Aurora Fattorini, a trascinare le toscane ci pensa la centrale Sofia Mazzini.

Alberto Aglietti