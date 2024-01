La giornata. Stasera il big match. Cesena-Pontedera

La ventiduesima giornata di serie C gione B prende il via oggi. E alle 20,45 si goca il match di cartello Cesena-Pontedera, sfida tra la capolista e la squadra rivelazione del campionato che occupa la quarta posizione con la Curva Mare sarà chiusa per decisione del giudice sportivo per i fatti di Pescara, quando un petardo partito dal settore ospiti ha colpito due steward dello stadio "Adriatico". Fuori tremila supporters bianconeri. La giornata si aprirà alle 16,15 con il match Juventus U23-Rimini, mentre alle 18,30 si giocherà Lucchese-Recanatese. Domani, invece, alla 16 sarà il turno di Torres-Olbia, alle 16,15 si gioca la gara del Curi e anche il match Sestri Levante-Entella. Alle 18,30 sarà il turno della partita Arezzo-Pescara e Vis Pesaro-Carrarese. Alle 20,45 sono in programma due partite: Fermana-Gubbio e Pineto-Ancona. Nessun posticipo del lunedì in agenda.