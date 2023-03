La Bartoccini nella tana del Novara

PERUGIA - Lunga trasferta piemontese per la Bartoccini Fortinfissi che si reca a Novara per affrontare l’Igor Gorgonzola una delle compagini più accreditate del campionato. Ma la squadra perugina vista nelle ultime due uscite al PalaBarton, sconfitta al quinto set contro Cuneo e vittoria contro Firenze, può senz’altro provare ad infastidire le padrone di casa che hanno nell’opposto turco Karakurt e nell’ex Kenia Carcaces, a Perugia nella stagione 2020-2021, le principali bocche da fuoco di un sestetto che non ha punti deboli. Per coach Matteo Bertini è però importante che le sue ragazze esprimano il miglior gioco possibile: "C’è un rinnovato entusiasmo vista la bella prestazione contro Firenze quindi stiamo provando ad arrivare al meglio per la partita contro Novara che è un altro passo importante verso l’obiettivo finale. Il loro livello qualitativo non è certo da discutere ma noi non dobbiamo guardare chi c’è dall’altra parte ma pensare alla nostra metà campo che è la cosa più importante e cercare di fare la nostra miglior prestazione".

BARTOCCINI PERUGIA: Santos-Galkowska, Guerra-Gardini, Nwakalor-Polder, Armini (L). All. Bertini.