La 3M si arrende solo al tie-break

EMILBRONZO 2000 MONTALE

3M PERUGIA

(25-18, 22-25, 25-16, 23-25,15-9)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Frangipane 13, Rossi 15, Visintini 19, Lancellotti 1, Zojzi 24, Fronza 11, Bici (L1), Bozzoli, Bonato L. N.E.: Mammini, Montagnani, Bonato M (L2). All. Ghibaudi.

3M PALLAVOLO PERUGIA: Agbortabi 7, Salinas Candela 18, Patasce 9, Negri 4, Giudici 22, Pero, Manig 9, Rota (L1) Traballi, Bosi. N.E.: Cicchi. All. Marangi.

Arbitri: Candeloro e Polenta

CASTELNUOVO RANGONE - La 3M lotta per circa due ore e porta a casa un buon punto dal match che la vedeva opposta al Montale Rangone. Le ragazze di Marangi hanno rimontato per due volte lo svantaggio dei set ma poi hanno ceduto al quinto per 15-9, dopo essere anche state avanti in avvio. La differenza, benché minima, l’ha fatta la prestazione di Aneta Zojzi, mvp e autrice di ben 5 ace. Nel sestetto perugino Giudici ha messo a segno 22 punti mentre 4 sono stati i muri di Salinas Candela sulla cui prestazione però pesano 9 errori punto. La 3M resta ultima, due punti sotto il Club Italia. Mercoledì le perugine tornano in campo ancora in trasferta contro la Tecnoteam Albese.