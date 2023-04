Iniziata la prevendita Coordinamento a Ferrara

È iniziata la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio "Mazza" di Ferrara per la partita tra Spal e Perugia, in programma (in anticipo rispetto al calendario) domenica pomeriggio alle 16,15. I tagliandi saranno disponibili fino alle 19 della vigilia del match, sabato 29 aprile visto che, come da normativa, il giorno della partita non ne sarà consentita la vendita. La capienza del settore ospiti è di 1.490 posti. Queste le tariffe: intero 16, ridotto 12. I tifosi si stanno mobilitando per raggiungere Ferrara. Il Centro di Coordinamento, come sempre, organizza la trasferta a Ferrara per la sfida salvezza contro la Spal. Il ritrovo per la partenza sarà il piazzale del Centro Commerciale Borgonovo a Centova, partenza stimata per le 11. La partita è in programma alle 16,15 e per le prenotazioni ci si può rivogere a Mirco (338 7532481), Stefano (347 6309097) e Mauro (338 8389472).