Il turno. La Carrarese non sbaglia. Terzo posto a 5 punti

La Carrarese non sbaglia e allunga. La squadra toscana è scesa in campo ieri alle 18,30 contro la Juventus Next Gen e si è imposta per 1-0 con il gol di Finotto al quindicesimo della ripresa. I toscani hanno disputato buona parte della partita in superiorità numerica per il rosso rimediato dagli ospiti al 38’ del primo tempo. Con questo risultato la Carrarese resta salda al terzo posto con 60 punti, i biancorossi prima del fischio di inizio sono quarti con 55, Gubbio quinto con 51 punti. Successo ieri del Pontedera sulla Spal (2-1). Mentre venerdì pesante ko del Pescara (5-1 a Rimini) con dimissioni di Bucaro.

Sei sono le partite in agenda oggi: si parte alle 14 con Ancona-Torres, Olbia-Recanatese e Pineto-Arezzo. Alle 16,15 si gioca la partita Gubbio-Perugia, mentre alle 18,30 Fermana-Sestri Levante. Il turno si chiude con la capolista: alle 20,45 è in programma la gara Vis Pesaro-Cesena.