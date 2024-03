Il turno. Domani c’è Carrarese-Juve Next Gen

PERUGIA

Stavolta non sarà il Perugia ad aprire il turno di campionato. I biancorossi giocheranno dopo la Carrarese, terza della classe con 57 punti. Il Grifo insegue la terza piazza, è distante due punti dalla formazione toscana e ne ha quattro di vantaggio dal Gubbio, avversario domenica allo stadio Barbetti. La trentaduesima giornata si apre questa sera con un doppio confronto sotto i riflettori, alle 20,45: in campo Entella-Lucchese e Rimini-Pescara. Due appuntamenti sono invece in agenda domani, la sfida che interessa ai biancorossi di Formisano, Carrarese-Juventus Next gen, e poi Pontedera-Spal, entrambe in agenda alle 18,30. Sei sono invece le partite in agenda domenica: si parte alle 14 con Ancona-Torres, Olbia-Recanatese e Pineto-Arezzo. Alle 16,15 si gioca la partita Gubbio-Perugia, mentre alle 18,30 Fermana-Sestri Levante. Il turno si chiude con la capolista: alle 20,45 è in programma la gara Vis Pesaro-Cesena.