Il sogno di Junior Tardioli adesso è realtà Si allena insieme al ’mito’ Marcell Jacobs

CAMPELLO SUL CLITUNNO - Una giornata di allenamento speciale e sicuramente indimenticabile insieme al Campione Olimpico dei 100 metri. È stato un lunedì da ricordare per il giovane astro nascente della velocità Junior Tardioli, che allo stadio di atletica ’Paolo Rosi’ dell’Acquacetosa, a Roma, ha avuto la possibilità di "apprendere i trucchi del mestiere" niente meno che da Marcell Jacobs. Accompagnato dal suo allenatore Leonardo Carducci, il 20enne di campello sul Clitunno, che difende i colori della società ’Educare con il Movimento Foligno’, si è allenato agli ordini dello staff di Jacobs. La seduta di allenamento ha previsto una serie di test sulle partenze dai blocchi. Un’esperienza importante per il giovane talento della velocità italiana, che in inverno, durante la stagione indoor, si è messo in grande evidenza, presentandosi alla sua prima partecipazione al 60 degli Assoluti con il 4° tempo di qualificazione (6’’64). Il campellino ha già esordito nella stagione outdoor due settimane fa, allo Stadio dei Marmi di Roma, sfiorando subito il record italiano U23 dei 150 metri. Insomma, Tardioli sta ottenendo buonissimi risultati. Ma la ’session’ insieme a Jacobs è qualcosa di più.

D.M.