Il post gara. La forte delusione di Formisano : "Il rosso ci ha messo in ginocchio»

"Siamo incappati in una brutta serata, non è stata una buona prestazione. Gli episodi hanno incanalato la partita ma, tolto il buon approccio, non mi è piaciuto il fatto che abbiamo perso le distanze e preso due gialli da evitare. L’errore di Kouan ci ha messo in ginocchio e abbiamo pagato caro un tiro dal limite, anche se poi nel finale abbiamo avuto l’occasione per pareggiarla".

Alessandro Formisano digerisce male il ko col Sestri, come spiega ai microfoni di Umbria Tv. "In una serata in cui non sei fresco per mille motivi non dobbiamo fornire alibi. Abbiamo mollato la presa e non dovevamo essere cosi passivi, ma superare le difficolta. Questa partita ci insegnerà molto. Salvo l’approccio anche se sono arrabbiato perché dobbiamo crescere, dobbiamo essere più lucidi e non cambiare identità. Se cominciamo a normalizzarci è quello il momento in cui possiamo pareggiare o perdere contro tutti".

L’emergenza che condiziona questa fase di campionato. "Non me la sono sentita di mettere Ricci perchè non aveva grande minutaggio e con questo campo ho pensato di preservarlo. In poco tempo spero di recuperare Matos e Vazquez, sono contento di Polizzi – spiega ancora Formisano – . Dobbiamo trovare delle soluzioni e in fretta. Abbiamo l’opportunità di rimetterci subito in carreggiata con una buona prestazione mercoledì. Ringrazio i tifosi che hanno fatto tanti chilometri e ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine e anche dopo il triplice fischio quando siamo andati a salutarli".