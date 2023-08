Il Perugia va all’attacco per la serie B Oggi il verdetto del Consiglio di Stato

di Francesca Mencacci

Il giorno della verità. Al Consiglio di Stato si decidono le sorti del Perugia calcio. Il club biancorosso si presenta dopo la bocciatura del Tar, ma forte di poter ribaltare il risultato. Battendo forte sul rispetto delle regole, sulla perentorietà dei termini e anche sui precedenti. I legali del Perugia punteranno anche su quanto accaduto nel 2018 quando l’Avellino fu escluso dalla B con la sentenza presa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni per la perentorietà dei termini. Per il Perugia il caso Lecco è lo stesso e anche l’esito finale dovrebbe essere uguale. Il club biancorosso, che era stato riammesso in serie B dal Collegio di Garanzia e poi escluso dal Tar, chiede al Consiglio di Stato di ribaltare la sentenza del Tar e concedergli il posto del Lecco. Difficile fare previsioni, ma c’è da dire che il Grifo gioca questa partita con un attacco forte, tutto supportato, inoltre, anche da precedenti che attestano le ragioni della società di Santopadre. In supporto sarà presente anche il Centro di Coordinamento dei Perugia Club, rappresentato dall’avvocato Michele Bromuri. All’appuntamento di questa mattina, l’udienza è prevista alle 10, si tratterà anche la questione Reggina, bocciata fino ad ora in tutte le sedi. A Roma sono attesi numerosi tifosi provenienti soprattutto dalla Calabria. Per questo è stato emesso un comunicato in cui si limita l’accesso all’aula dove si discuterà in merito. "Sarà prevista una partecipazione di pubblico non superiore al numero di otto persone oltre ai difensori delle parti costituite in giudizio e degli eventuali rispettivi praticanti, anche in caso di chiamata congiunta dei suddetti giudizi, - recita la nota ufficiale - fermo restando il potere del Presidente di disporne comunque l’allontanamento laddove ricorrano esigenze di maggior tutela dell’ordine pubblico e di richiedere l’intervento della forza pubblica". Nel caso in cui il Perugia dovesse essere riammesso giocherà la sua prima giornata di B il 16 settembre. Altrimenti venerdì sarà in campo contro la Lucchese.