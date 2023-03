Il Gubbio punta il Cesena L’obiettivo è invertire la rotta

Con l’Elite Hotel a fare da sfondo, il Gubbio, in ritiro a Cascia, continua

a preparare la partita di sabato pomeriggio contro il Cesena terzo in classifica.

L’obiettivo è quello di compattare sempre più la squadra, affrontando i problemi interni per superare il brutto periodo di forma, sia dal punto di vista mentale che da quello più prettamente tecnico-tattico. Il secondo aspetto sembra preoccupare meno mister Braglia, che ha visto una crescita graduale nelle ultime partite, in particolar modo con il nuovo

modulo proposto, il 4-3-1-2.

I risultati, però, stentano ad arrivare ed urge a questo punto un’inversione di rotta per non gettare alle ortiche quanto di buono fatto fino ad ora e per poter continuare ad ambire ad una buona posizione nei playoff. Quella di sabato contro il Cesena sarà una partita tanto difficile quanto importante per la squadra, che sarà giocata con l’intento di fare

punti e riportare entusiasmo non solo nello spogliatoio ma nell’ambiente in generale.

Attenzione, però, agli infortunati.

Non saranno a disposizione, infatti, i lungodegenti Signorini e Morelli, mentre Corsinelli dovrà osservare dei giorni di riposo in seguito

ad una botta al costato subita nella partita contro l’Olbia.