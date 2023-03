Il Gubbio ora vede la luce Un punto con il Cesena

(3-4-2-1): Di Gennaro; Portanova, Redolfi, Bonini; Spina (st 25’ Di Stefano), Rosaia (st 14’ Vitale), Bontà, Nicolao (st 33’ Semeraro); Arena, Bulevardi (st 14’ Toscano); Vazquez (st 33’ Arras). All. Braglia. A disp. Greco, Dutu, Signorini, Buzzi, Morelli, Tazzer.

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Silvestri, Prestia, Mercadante; Adamo (st 39’ Albertini), Brambilla, De Rose (st 25’ Francesconi), Calderoni (st 1’ Celiento); Bumbu (st 10’ Saber); Corazza (st 25’ Shpendi S.), Ferrante. All. Toscano. A disp. Lewis, Chiarello, Ciofi, Bianchi, Udoh, Shpendi C., Pollini

Arbitro: Arena di Torre del Greco (Licari-Trischitta)

Marcatori: pt 29’ Bumbu, st 51’ Di Stefano.

Note: calci d’angolo 3-4; ammoniti: Bontà, De Rose, Calderoni, Bumbu, Redolfi; espulso Mignemi, Ferrante al 42’ st per condotta violenta, Bontà al 47’ st per doppia ammonizione e Toscano, all. Cesena; recupero: pt 0’; st 5’.

Il Gubbio vede la luce. Il punto conquistato col Cesena è un barlume di speranza, che infonde fiducia non solo per il risultato, ma anche per la prestazione, finalmente solida e incoraggiante.

Braglia torna alla difesa a tre, schierandosi sostanzialmente a specchio rispetto ai suoi avversari, cercando la scossa anche nel modulo di gioco. I rossoblù entrano bene in campo, vogliosi di dimostrare il proprio valore, e riescono ad imporsi: al 13° di testa ci prova Portanova, ma Tozzo è attento. Il Cesena si dimostra, però, una grande squadra, che con una sola occasione riesce a far male: al 29° Adamo trova il giusto varco per Bumbu che con una volee sigla il gol dello 0-1. Il Gubbio reagisce con i tiri di Vazquez e Spina che non impensieriscono Tozzo, poi al 35° ancora Vazquez colpisce la traversa.

Nel secondo tempo, anche dopo la girandola di cambi, il match stenta a decollare e s’innervosisce. Nel finale, infatti, vengono espulsi prima Ferrante e poi Bontà, ma all’ultimo respiro, su corner di Toscano, Di Stefano svetta e regala un punto d’oro alla sua squadra. Prossimo impegno previsto martedì sera, in trasferta contro la Recanatese alle 21.