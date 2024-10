Il Grifo crolla al Curi, contestato il tecnico Formisano

Perugia, 27 ottobre 2024 – Il Perugia crolla al Curi contro il Milan Futuro e piovono fischi sulla squadra di Alessandro Formisano. La squadra di mister Bonera – che occupa l’ultima posizione – passa nel primo con una punizione (minuto 18') trasformata da Alesi e dopo pochi minuti (27') con la rovesciate spettacolare in area di Zeroli. Il Grifo ci ha provato, soprattutto con Seghetti che ha sfiorato più volte il gol. Ma non è bastato e alla fine della gara c’è stata la contestazione dei tifosi, nel mirino soprattutto il tecnico Formisano. In tribuna c’era il il nuovo presidente Javier Faroni e il dg Hernan Garcia Borras. Quando sono scesi in campo, a fine gara, sono stati invitati da alcuni sostenitori biancorossi a cambiare la guida tecnica.

A fine gara è arrivato solo il giocatore Gabriele Angella, autore di una prova non sufficiente. «Non dobbiamo stare con la testa bassa – ha spiegato il capitano il Grifo -, ora arrivano due trasferte importantissime e dobbiamo reagire subito. Questa sconfitta ci insegna che non possiamo sentirci bravi dopo una vittoria, a Sassari sarà una una battaglia. Dobbiamo riscattare questa sconfitta».

PERUGIA-MILAN FUTURO 0-2 PERUGIA (4-3-1-2): Gemello 5; Mezzoni 5.5, Angella 5, Viti 5 (39' pt Sylla 5), Giraudo 5 (39' st Polizzi sv); Giunti 6, Bartolomei 5, Torrasi 5 (39' pt Lisi 5); Di Maggio 5 (39' st Bacchin sv); Montevago 5, Seghetti 5 (22' st Ricci 5). In panchina: Albertoni, Yimga, Leo, Plaia, Souarè, Agosti, Pálsson, Squarzoni, Marconi, Matos. Allenatore: Formisano 5. MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre 7; Magni 6.5 (7'st D'Alessio 6), Zukic 6.5, Coubis 6.5, Bartesaghi 6.5 (22'st Omoregbe 6); Zeroli 7.5, Malaspina 6.5; Fall 6.5, Liberali 7 (22' st Hodzic 6), Alesi 6.5 (7'st Vos 6.5); Longo 6.5. In panchina: Mastrantonio, Nava, Sandri, Bonomi, Scotti. Allenatore: Bonera 7.

ARBITRO: Andeng Tona Mbei di Cuneo 6.

RETI: 18' pt Alesi, 27' pt Zeroli. NOTE: terreno in buone condizioni, spettatori 5.085 (paganti 2.598, abbonati 2.487). Ammoniti: Viti, Coubis, Longo, Montevago, Polizzi. Angoli: 6-2 per il Perugia. Recupero: 2', 5'.