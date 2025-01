Il Perugia ci prova ma si ferma al palo, è pari con il Pescara: 0-0

Perugia, 26 gennaio 2025 – Il Grifo non va oltre pareggio al Curi. Contro il Pescara – con il campo allentato dalla grandinata – mancano i gol, non le emozioni. E l’analisi della partita l’ha fatta bene il tecnico Lamberto Zauli al triplice fischio finale dell’arbitro: «Su Lisi c’era un rigore, con il Var lo avrebbero dato. Non conosco altri modi per cercare la vittoria, dobbiamo continuare così. Ma meritavamo di più».

Dopo l’amara sconfitta nel derby al Barbetti con il Gubbio, arrivata solo allo scadere, il Perugia torna al Curi a caccia dei tre punti. E dopo i primi venti minuti con il Pescara dell’ex Baldini più disinvolto e e pericoloso grazie a due conlusioni a lato di Bentivegna e Dagasso, gli uomini di Zauli cominciano a giocare e a spaventare l’avversario. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Matos, ma la palla non entra, respinta dal palo.

Nella ripresa il Grifo e sfiora il vantaggio con una iniziativa di Di Maggio conclusa da un destro a fil di palo, poi ci prova ancora con Cisco e Broh ma senza successo. Finisce 0-0.