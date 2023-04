Il grande esodo: in 750 sugli spalti Paz e Curado pronti dall’inizio

PERUGIA - Ci saranno trentamila spettatori oggi al Ferraris di Genova. Ma 750 arriveranno da Perugia. La squadra di Castori, in una sfida che sulla carta si preannuncia almeno ostica, sarà spinta dai suoi sostenitori che arriveranno a Genova in massa. Un vero e proprio esodo, con i biancorossi che in campo dovranno essere all’altezza del sostegno dei tifosi. La squadra di Castori, dopo la rifinitura di ieri mattina, ha raggiunto il ritiro ligure. Niente da fare per Lisi e Santoro che sono rimasti a casa per problemi fisici, mentre Rosi alla fine ha recuperato almeno per la panchina. In porta il tecnico del Perugia confermerà Furlan, davanti al numero uno ci sarà spazio per Sgarbi, Curado (che ha vinto il ballottaggio con Angella) e Struna. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, a destra ci sarà Casasola, mentre sulla corsia sinistra potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto Paz. Chi in mediana? Senza Santoro, il dubbio è chi tra Capezzi e Bartolomei affiancherà Iannoni che sembra essere il più sicuro di una maglia: Capezzi parte in vantaggio. Sulla trequarti, invece, Luperini sembra avere maggiori possibilità rispetto a Kouan di strappare una maglia in avvio. Il ballottaggio ci sarà anche in attacco, con Di Serio certo di un posto, con Ekong che parte in vantaggio rispetto a Di Carmine e Matos.

Protagonisti. Se il Perugia può contare sui numeri di Castori, la formazione rossoblù ha l’arma Massimo Coda: l’attaccante con il gol contro il Como è salito a quota 10 reti stagionali in campionato; solo contro il Cittadella (sette) ha realizzato più reti che contro il Perugia (sei) in Serie B. Tiago Casasola ha partecipato attivamente a 11 gol in questo campionato (sette reti e quattro assist): l’argentino ha realizzato quattro delle sette reti in trasferta e con un gol potrebbe stabilire il suo record di marcature fuori casa nella competizione.

Numeri. C’è un dato che avvicina le due formazioni distanti in classifica. Sui gol in contropiede Genoa e Perugia si equivalgono: 5 i rossoblu (secondi in Serie B), 4 i biancorossi (terzi in Serie B).