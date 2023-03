Il bomber sollevato: "Felice di aver ritrovato il gol"

PERUGIA - Samuel Di Carmine, un gol "scacciacrisi" che regala all’attaccante biancorosso la gioia del ritorno tra i marcatori e al Perugia tre punti fondamentali per la corsa-salvezza.

"Come sapete per me il gol è fondamentale e sono felice di esser tornare a segnare – ha dichiarato il giocatore ai microfoni di Umbria Tv – . Mi sono incaponito troppo, negli ultimi mesi, sul pensiero del gol che non arrivava, ed ho sbagliato. Tutti sanno quanto io tenga a questa piazza e mi dispiace perché tra il rigore sbagliato e qualche problema fisico mi sono un po’ incupito. Adesso voglio essere ottimista perché se sono positivo la palla giusta arriva, come è successo in questa occasione".

Per fortuna quando gli attaccanti si sono fermati, il Perugia ha trovato le reti dei centrocampisti.

"Pochi gol degli attaccanti? Stiamo facendo un grande lavoro per la squadra e a volte arriviamo meno lucidi. Ma stavolta il gol è arrivato e dobbiamo continuare così".

E sulla corsa-salvezza, Di Carmine ha spiegato.

"Ci sono ancora tanti punti in palio. Dobbiamo lavorare duro e pensare partita per partita perché con una sconfitta ti ritrovi sotto. Crediamo fermamente nella salvezza e dobbiamo raggiungerla".