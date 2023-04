I biancorossi puliscono gli spogliatoi a fine gara Sorpresa per gli addetti dello stadio "Ferraris"

Hanno lasciato tre punti

al Genoa ma uno spogliatoio completamente pulito. Una bella sorpresa per gli addetti alle pulizie dello stadio rossoblù che, una volta entrati negli spogliatoi della squadra ospite occupati dai biancorossi hanno trovato tutto in ordine, senza nemmeno una cartaccia per terra, come se non ci fosse passato nessuno. Dopo la sconfitta, maturata con un gol per tempo, la squadra di Castori ha preparato il rientro a Perugia, prima però ha pulito tutto. Una bella abitudine che anche altre squadre stanno adottando.

Era infatti successo alla Reggina nella recente trasferta allo stadio "Curi". In quel caso la formazione di Inzaghi aveva anche riportato a casa i tre punti.

Risultato a parte, si tratta di una buona abitudine che è stata enfatizzata agli ultimi Mondiali, quando era il Giappone a dare uno straordinario esempio di civiltà. Un gesto che ci si augura possano seguire quante più squadre possibili.