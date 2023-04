Gubbio-Torres 2-2, beffa allo scadere

Gubbio, 16 aprile 2023 – Ancora beffati. Per la seconda partita consecutiva il Gubbio subisce il gol del 2-2 nei minuti finali, sprecando il vantaggio sia numerico che di risultato, e scivola al quinto posto, con la Carrarese che vince in casa contro la Lucchese e scavalca i rossoblù in classifica.

Non basta la super prestazione di Di Stefano, autore di una doppietta, né la superiorità numerica avuta per più di un’ora: la squadra di Braglia cede mentalmente e ora non può più contare solo sui propri sforzi per chiudere al meglio il campionato. E dire che il match era partito con il piglio giusto, con i rossoblù aggressivi da subito e che infatti, alla prima occasione, trovano il vantaggio: Bulevardi lancia Arena sulla destra che anticipa l’uscita di Garau e con il destro serve un assist preciso a Di Stefano che da due passi infila in rete. Non si fa attendere la risposta della Torres, che all’11° pareggia con il colpo di testa di Diakitè che piega le mani a Greco dopo il corner di Liviero. Ci prova subito dopo Bulevardi il cui destro ravvicinato è però murato, ma al 18° arriva il raddoppio: Morelli lancia Vazquez che crossa, sul secondo palo c’è ancora Di Stefano che in sforbiciata sigla la prima doppietta nei professionisti.

Al 22° Dametto pareggia ma l’arbitro annulla tutto, poi al 32° Carminati commette il secondo fallo in pochi minuti e si becca due ammonizioni, lasciando i suoi in 10. Il secondo tempo viaggia su ritmi più blandi, ma nel finale gli ospiti trovano il guizzo del pari: al 91°, dopo un rimpallo in area, Scappini si ritrova palla tra i piedi, cerca la porta ma trova la testa di Lisai che anticipa Nicolao e insacca il gol del 2-2.

GUBBIO-TORRES 2-2

GUBBIO (3-4-2-1): Greco; Portanova, Signorini (st 17’ Redolfi), Bonini; Morelli (st

8’ Corsinelli), Rosaia, Bulevardi (st 31’ Vitale), Nicolao; Arena, Di Stefano (st 8’

Spina); Vazquez (st 31’ Arras). All. Braglia. A disp. Di Gennaro, Semeraro, Tazzer.

TORRES (4-4-2): Garau; Fabriani, Carminati, Dametto, Liviero (st 24’ Scappini);

Saporiti (st 36’ Lisai), Masala (st 24’ Lora), Urso, Ruocco; Diakitè, Scotto (pt 36’

Heinz). All. Greco. A disp. Carboni, Antonelli, Girgi, Omoregbe, Gianola,

Bonavolontà, Campagna, Tesio.

ARBITRO: Marotta di Sapri (Spagnolo-Sicurello)

MARCATORI: pt 1’, 18’ Di Stefano, 11’ Diakitè, st 46’ Lisai.

NOTE: corner 7-3; ammoniti: Carminati, Morelli, Urso, Signorini, Fabriani, Saporiti,Heinz; espulso Carminati al 32’ pt per doppia ammonizione; recupero: pt 1’; st 5’.