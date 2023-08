Gubbio: tanti volti nuovi per la sfida col Perugia

Tanti volti nuovi nelle fila del Gubbio: finora sono nove, presentati ufficialmente nella giornata di lunedì. Partendo dai rinforzi sugli esterni: Christian Dimarco, che non vuole "essere ricordato come il “fratello di” (il fratello Federico gioca con l’Inter) e Gubbio è la piazza che mi può permettere di farlo", e Daniel Frey, che cerca "un gruppo dove migliorarmi personalmente e con la squadra". Voglia di farsi notare anche per due giovani della Primavera del Sassuolo, Alessandro Mercati e Federico Casolari, convinti a venire a Gubbio dopo le ottime esperienze di Aurelio e Pellegrini. Il primo ha già visto in azione i rossoblù di Braglia lo scorso anno: "La squadra era molto organizzata e giocava bene"; il secondo, invece, è alla prima esperienza con i più grandi: "Il passaggio dalle giovanili alla prima squadra è difficile, le richieste sono più alte". E se c’è bisogno di un mentore, Alessio Di Massimo sta già facendo da chioccia: "Tengo molto a Casolari, appena l’ho visto giocare gli ho detto che ha qualità importanti. Gubbio? Una grande piazza per la C". Un volto nuovo in difesa è quello dell’esperto Roberto Pirrello, che spiega: “Sentirsi voluto ed apprezzato ha contribuito alla mia scelta”. Uno dei suoi compagni di reparto sarà Alessandro Tozzuolo, perugino di nascita classe 2002: "La gara col Perugia? Una partita come le altre". Entrambi difenderanno la porta di Thomas Vettorel, portiere con una profonda etica del lavoro: "Io sono un perfezionista, mi piace lavorare e punto a migliorarmi costantemente". Chiude tutto il “re” King Udoh: "voglio dimostrare che l’anno scorso è stata un’annata a parte e fare più gol di due anni fa".