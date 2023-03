Gubbio, stasera la magia della serie C

GUBBIO – Prosegue la settimana di allenamenti in casa rossoblù, per preparare la sfida fuori casa al San Donato Tavarnelle di domenica pomeriggio. Il Gubbio tornerà sul campo di Montevarchi - le due squadre toscano utilizzano lo stesso stadio - anche per provare a espugnare il “Brilli Peri” dopo la rocambolesca sconfitta di fine dicembre. Un Di Stefano in stato di grazia, tre gol nelle ultime tre gare, può essere l’arma in più per Braglia, che dovrà però fare a meno di Redolfi, squalificato per una partita. Se la squadra, in campo, ha lo sguardo rivolto al futuro, i tifosi, invece, potranno godersi una serata all’insegna dei ricordi e della nostalgia. Questa sera alle 21, al Centro Servizi Santo Spirito, si terrà “La magia della Serie C”, un evento organizzato da Infopress e Cer- Costruttori Edili Riuniti di Gubbio, per tornare indietro nel tempo e rivivere i momenti della cavalcata del Gubbio 1997-98, stagione in cui i rossoblù tornarono tra i professionisti dopo la vittoria per 2-0 contro la Colligiana. A 23 anni da quel match, tante leggende parteciperanno alla serata: da Leo Acori, Alessandro Giacometti, Felice Parisi e tanti altri, come il ds Domenico Sfrappa. L’evento è a ingresso libero.