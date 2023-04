Gubbio, penultimo scoglio con la Torres I sardi arrivano col coltello tra i denti

Sabato c’è la Torres. È il penultimo scoglio verso il quarto posto, è l’ultima gara di campionato regolare che si giocherà tra le mura amiche delo stadio “Barbetti” di Gubbio. La formazione sarda sardi arriva a Gubbio con il coltello tra i denti a causa di una salvezza ancora da conquistare: 39 i punti collezionati in campionato, 3 le lunghezze che separano i sassaresi, al 15° posto, dalla Vis Pesaro sedicesima, squadra che ad oggi inaugurerebbe la zona playout.

La trasferta umbra diviene quindi di fondamentale importanza per gli uomini allenati da Alfonso Greco, che già nella scorsa giornata hanno fermato la Carrarese sull’1-1. Una squadra che non deve assolutamente essere sottovalutata e che scenderà in campo agguerrita, pronta a combattere senza lasciare nulla al caso, desiderosi di archiviare la questione salvezza già da sabato, senza dover aspettare i 90’ finali della stagione ed evitando anche i playout. Non ci sarà, però, contro il Gubbio, il difensore classe ’99 Riccardo Pinna, che nelle ultime settimane era diventato colonna portante della retroguardia sarda.

Stefano Scappini, attaccante, è invece tornato ad allenarsi con una maschera protettiva per tutelare lo zigomo che si era fratturato alcuni giorni fa; potrebbe essere convocato per la gara di sabato, ma è ancora difficile capire se sarà disponibile.

In settimana, l’attaccante del Gubbio Arras è intervenuto nella trasmissione sarda “Serie C…entotrentuno”, parlando del suo arrivo a Gubbio e di come si è ambientato: “Adesso siamo quarti e cercheremo di tenerci stretta quella posizione perché sarebbe importante in chiave playoff. Cercheremo di fare il meglio possibile in queste ultime due partite per poi trovarci in una posizione comoda”.