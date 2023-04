Gubbio, l’attacco è tornato a segnare

GUBBIO – Un attacco che è tornato a segnare con costanza, una difesa che ritrova solidità e sicurezza, tutto amalgamato da un centrocampo che, nei diversi interpreti, riesce a dare compattezza alla squadra. Questi i fattori che hanno ridato vita al Gubbio, che prosegue su una striscia di cinque risultati utili consecutivi grazie ai quali sono stati aggiunti 13 punti al bottino guadagnato in campionato. Andiamo per gradi: la difesa, grazie anche al rientro di Signorini, torna ad essere una sicurezza, con la rete che è stata mantenuta inviolata per tre volte –Recanatese, Lucchese e Vis Pesaro- nelle ultime cinque uscite. In mediana, grazie anche alla qualità offerta dai centrocampisti, il Gubbio riesce a dare equilibrio, specialmente nel 4-2-3-1, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Nel reparto offensivo i rossoblù tornano ad aggredire prepotentemente, con Vazquez, Arena, Spina e Di Stefano che in totale hanno timbrato il cartellino ben 10 volte (ultime 5 gare). Tutto questo porta a un totale che ora recita 58 punti, quando mancano 3 gare di regular season e 9 punti disponibili. A partire da giovedì, quando alle 20:30 i ragazzi di Braglia scenderanno in campo al “Franchi” di Siena.