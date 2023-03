Gubbio, arriva il Cesena Al Barbetti per la svolta

Il Gubbio è tornato ieri in città nel tardo pomeriggio, dopo aver passato l’intera settimana in ritiro presso l’Elite Hotel di Cascia. L’ultima seduta di allenamento si è svolta ieri mattina, con la consueta rifinitura pre-gara in cui Braglia e il suo staff hanno provato a togliersi gli ultimi dubbi, in particolar modo quelli riguardanti le condizioni di Corsinelli, Signorini e Meneghetti, che comunque, stando a quello che si apprende, difficilmente saranno della partita. Braglia dovrebbe dunque schierare, nell’ormai consueto 4-3-1-2, Di Gennaro tra i pali, in difesa torna dalla squalifica Bonini che dovrebbe completare la difesa centrale insieme a Redolfi, con Nicolao a sinistra e Tazzer a destra. A centrocampo il trio Rosaia-Toscano-Bulevardi dovrebbe essere confermato, così come Arena sulla trequarti; qualche incertezza in attacco: se Vazquez dovrebbe essere ancora titolare, per una maglia al suo fianco i dubbi sono tra Di Stefano e Spina. L’importanza del match la si può capire solo guardando il periodo di forma del Gubbio: i rossoblù, nel girone di ritorno, viaggiano con una media da retrocessione e la svolta, ricercata anche dal punto di vista mentale con il ritiro, deve essere trovata il prima possibile per poter affrontare con serenità e entusiasmo la parte finale di “regular season” e i playoff. Il Cesena di mister Toscano, invece, dovrà fare a meno dei lungodegenti Zecca e Coccolo e di Mustacchio, out per un problema muscolare, ma ritrova due pezzi da novanta come Saber e Udoh. Anche per i bianconeri la gara di oggi pomeriggio è importante: dopo il pareggio con il Montevarchi, i romagnoli vogliono subito tornare alla vittoria, per mettere pressione ad Entella e Reggiana, rispettivamente seconda e prima in classifica, che si sfideranno sempre nel pomeriggio odierno, ma alle 17:30. Gli ospiti potranno contare su un buon seguito di tifosi, che da tutta la stagione li sostengono: sono previsti infatti circa 400 sostenitori cesenati.

Toscano, comunque, mettte in guardia i suoi dai rossoblù, come dichiarato in conferenza stampa: "Il Gubbio ha dimostrato il suo valore e, anche se non attraversa un periodo di grande forma, ha comunque una rosa di qualità. Resta pertanto una gara difficile in cui occorrerà grande determinazione". Il finale di campionato si accende e in partite come questa le motivazioni non mancano: ora sta alla squadra dimostrare di voler chiudere in bellezza.