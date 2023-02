Grifo: Olivieri è out, Di Serio in forte dubbio

di Francesca Mencacci

La gara più attesa della stagione con qualche grana di troppo per Fabrizio Castori. Marco Olivieri alza bandiera bianca, Di Serio ieri ha svolto una parte di allenamento ma non è al cento per cento. Lavoro differenziato per Samuel Di Carmine, ma l’attaccante (che ha segnato quattro gol alla Ternana, tre con la maglia del Grifo, una l’anno scorso con la Cremonese) potrebbe avere qualche chance di recupero in vista della partita di domani pomeriggio al "Curi".

Insomma un attacco incerottato per i biancorossi che nelle ultime tre gare casalinghe (con l’aiuto dei centrocampisti) hanno messo insieme ben nove gol. Chance di ripresa anche per Dell’Orco, con lo staff biancorosso che monitora attentamente la condizione del centrale, considerata anche l’assenza di Curado. Insomma, qualche pensiero di troppo per Castori che ha rimesso in moto la macchina del Grifo al punto da farla uscire dalle sabbie mobili e che deve fare i conti, dopo lo stop amaro di Ascoli, con una sfilza di incerti per il derby contro la Ternana.

Quale sarà quindi la probabile formazione del Perugia per la gara tanto attesa dal pubblico, domani contro la Ternana?

Davanti a Gori, quindi, i primi ballottaggi. Ci sarà Sgarbi sul centro-destra, Angella dovrebbe essere confermato al centro del pacchetto arretrato, con Dell’Orco a completare il reparto, ma Rosi si scalda in caso di necessità. Capitolo centrocampo: la buona notizie è il ritorno di Santoro, l’assenza del centrocampista nella gara, modesta, di Ascoli si è sentita. In mezzo al campo, insieme al giocatore che ha scontato la squalifica, è ballottaggio tra Iannoni e Bartolomei, con il primo che parte favorito. Chance, ma presumibilmente in corsa, per Capezzi, in netta crescita di condizione. Almeno sulle fasce non dovrebbero esserci dubbi, con Casasola padrone della corsia destra e Lisi di quella mancina.

Kouan o Luperini? Altro dubbio della vigilia, con Kouan che parte in vantaggio, stando anche alle ultime scelte compiute dal tecnico, mentre davanti, con ancora una seduta di allenamento da fare, la coppia favorita sembra essere quella composta da Matos e Di Carmine. La rifinitura potrà regalare a Castori altre risposte.