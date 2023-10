Futsal: tutti i risultati. L’Unicusano espugna Grosseto. Grifoni vittoriosi, pari Gadtch

Serie A2. Vince ancora l’Unicusano futsal nella trasferta di Grosseto. Sotto per 1-0 l’Unicusano pareggia con Sachet. Arriva da rimessa laterale anche il gol del 1-2, Sachet che calcia forte sul secondo palo trovando appostato De Michelis che deve solo spingere in porta il pallone. Nel secondo tempo ancora Sachet per il 3-1. A mettere la parola fine al match ci pensano Romagnoli e Jodas a cui segue il gol della bandiera con Lessi, punteggio finale 2-5.

TERNANA: Fagotti, Persichetti, Sachet, Romagnoli, Corpetti, De Michelis, Capotosti M., Mariani, Venarubea, Jodas, Almadori N., Mingioni. All. Pellegrini.

Serie B: Grifoni vittoriosi contro Poggio Fidoni. A trascinare alla vittoria sono ancora i gol dei soliti Hachimi (2) e Santoni (1), salendo a quota sette e sei gol dall’inizio del campionato. Trova la prima gioia stagionale anche il giovanissimo Picchietti che insieme all’autogol degli avversari chiude la partita. Grifoni primi a punteggio pieno, insieme al Recanati. Continua a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in campionato la Gadtch, che pareggia in trasferta con il New Real Rieti.

Serie C1: Arriva la prima vittoria per l’Orvieto ai danni del Corciano (4-2), prima vittoria per il Norcia che batte la capolista CLT (3-2). Pareggio tra Ducato Spoleto e Lidarno (2-2). Non arriva invece la vittoria per il Cannara, sconfitta dal Montegabbione (6-3) e che finisce ultima. Continua a vincere il Rieti RSA, contro il CTS Grafica (9-6), andando così primo in solitario. Il Gubbio Burano vince il derby con di Gubbio col San Martino per 2-3 con doppietta di Radicchi e gol di Mariucci.