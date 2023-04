Furlan non basta Male Kouan Paz e Luperini

FURLAN 7 Tiene a galla il Perugia. Si supera sulla punizione di Jagiello (27’), si conferma su Coda. Nulla può fare sul vantaggio. Nella ripresa doppio intervento su Coda e Strootman. Capitola sul raddoppio di Dragusin. SGARBI 6 sufficiente, tonico, non si lascia distrarre dal contesto, anzi si esalta.

CURADO 6 Riprende la maglia al centro della difesa. Gli tocca Coda, lo limita con qualche sbavatura ma la gara è sufficiente.

STRUNA 6 attento.

CASASOLA 5,5 Ingaggia un bel duello con Sabelli, peccato che in occasione del gol del vantaggio lo tenga a distanza, concedendogli quella libertà che si rivelerà fatale.

CAPEZZI 5,5 gioca da mezzala non commette errori evidenti ma non brilla.

BARTOLOMEI 6 Torna dall’inizio, prova di personalità davanti la difesa, fatta eccezione per una leggerezza nella ripresa che rischiava di costare caro.

LUPERINI 5 gioca da mezzala, nel primo tempo mette pressione, nella ripresa commette l’errore che vale il raddoppio.

PAZ 5 Sembra in una fase involutiva dopo una buona prima parte di stagione. Potrebbe fare di più in occasione del vantaggio. E in tutta la gara.

KOUAN 5 Castori lo mette in appoggio a Di Serio, ma di sostegno all’attacco ne dà poco. Più utile nel cercare di limitare la costruzione del gioco avversario. Ma non ci siamo.

DI SERIO 6,5 fa tutto bene, ma sul più bello prende atto di essere l’unica punta in campo. Lotta disperatamente e almeno conquista una serie di corner. Il migliore con Furlan.

VULIC 5,5 rispolverato dopo 5 mesi fa quello che può.

IANNONI 5,5 come il compagno. VULIKIC s.v. DI CARMINE s.v. EKONG s.v.

Francesca Mencacci