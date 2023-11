Foligno, sconfitta in casa e terz’ultimo posto

ITALCHIMICI INTERSISTEMI FOLIGNO

0

TOSCANA GARDEN CASTELFRANCO

3

(13-25, 19-25, 15-25)

FOLIGNO: Dipasquale 8, Bucciarelli 6, Scialò 6, Merli 4, Carbone 4, Gallo, Schippa (L1), Guerrini 2, Maracchia 2, Beddini 1, Basco, Buttarini (L2). N.E. – Morosi, Faba. All. Riccardo Provvedi.

CASTELFRANCO DI SOTTO: Nicotra 20, Da Prato 11, Aliberti 7, Simoni 7, Testagrossa 6, Berberi 1, Taliani (L1), Galoppini 2, Ciappelli, Dell’Endice, Stagnari. N.E. –Samminiatesi, Croce, Parentini (L2). All. Francesco Mattioli.

Arbitri: Chiara Mochi e Giulio Bolici.

FOLIGNO -La sfida alla capolista della serie B maschile si rivela troppo ardua e non lascia scampo alla pur volenterosa Foligno. Davanti al proprio pubblico i biancocelesti poco possono fare, il risultato finale è un 3 a 0 nettissimo. Non basta il cuore quando la differenza di valori tecnici è elevata, lo ha dimostrato la Toscana Garden Castelfranco che si è imposta in scioltezza. Non era certamente questa la partita dove cercare punti, i falchetti lo sanno bene, per cui non c’è dramma. In battuta i padroni di casa potevano fare di più, ma sono stati poco incisivi e hanno così agevolato il lavoro ai quotati avversari. Il confronto è servito per verificare i miglioramenti contro una rivale di rango. Il dispiacere ai folignati, semmai, è stato causato dalle dirette antagoniste per la salvezza, tre di loro sono andate a segno e ora la classifica è tornata a soffrire col terz’ultimo posto che significa rischio retrocessione.

Alberto Aglietti