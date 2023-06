Foligno ospiterà i Campionati nazionali di Atletica leggera

FOLIGNO – La città della Quintana si prepara ad ospitare i Campionati nazionali di Atletica leggera. Organizzatori saranno l’Atletica Winner Foligno e il Centro nazionale sportivo Libertas, con il patrocinio del Comune di Foligno e della Regione Umbria. A presentare l’appuntamento del prossimo 1 e 2 luglio sono stati Fabio Caiazzo, direttore generale Libertas, Andrea Pantano, presidente Libertas, il presidente del Comitato regionale Fidal Carlo Moscatelli, il sindaco Stefano Zuccarini e l’assessore allo Sport Decio Barili e il direttore dell’Atletica Winner Foligno, Fabio Pantalla. "Foligno – ha detto Caiazzo – sarà la 69esima edizione e si attendono più di 1.500 atleti. L’atletica per noi è fondamentale e genera un profondo indotto in strutture alberghiere, coinvolgendo dunque anche i territori limitrofi". Pantano ha ringraziato per l’ospitalità, auspicando una collaborazione che possa durare a lungo. "E’ un evento massiccio e corpo – ha detto invece Fusaro – con una organizzazione complessa, ma siamo fiduciosi perché la nostra organizzazione è collaudata. Ci sono numeri al di là di ogni aspettativa e questo ci responsabilizza. Dovremo essere impeccabili perché arriveranno fino a 4mila persone di indotto". Ci saranno atleti da più 30 province e 80 società presenti. Da Ragusa fino ai 150 atleti dal Friuli, per un evento che coinvolge tutta Italia. "Siamo sicuri di essere all’altezza dell’evento perché abbiamo puntato alla trasformazione di Foligno in una città dello sport", ha detto il sindaco Stefano Zuccarini.