Foligno ospita Prato, Perugia a Modena

PERUGIA – Si gioca il diciannovesimo turno nei campionati di pallavolo, in serie B maschile la Edotto Rossi Foligno è di scena al palasport Giuseppe Paternesi (ore 18) per affrontare una diretta rivale quale la Kabel Prato; i block-devils sono alla disperata ricerca di punti e confidano sulla solidità del regista Mario Catinelli, fiducia intatta tra i toscani che vogliono fare progressi facendo leva sulla qualità dell’opposto Andrea Catalano. Impegno domenicale per la Sir Safety Perugia che si reca in viaggio per l’impegno in posticipo sul campo della Nationals Transport Modena; gli emiliani sono sospinti dallo schiacciatore Loris Mocelli, i block-devils vogliono provare a muovere la classifica con il supporto del centrale Michele Severini. La Italchimici Intersistemi Foligno ha perso il primo marzo con la Modena Volley. Vuole proseguire la marcia l’unica formazione umbra esponente della serie B1 femminile. Sarà impegnata in trasferta la Lucky Wind Trevi che valicherà l’Appennino per misurarsi con la Pieralisi Jesi; le marchigiane possono contare sulla schiacciatrice Erica Paolucci, nella squadra biancoazzurra pronta a dare il suo contributo la centrale Irene Della Giovampaola.