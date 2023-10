Foligno impatta con Ellera. Ma la vetta è mantenuta

ACF FOLIGNO

0

ELLERA

0

ACF FOLIGNO 4-3-3: Lori; Fe. Tortoioli (12’ st Zichella), Nuti, Moracci, Benedetti; Bruschi (18’ st De Sanctis), Mattia, Settimi; Di Cato, V. Tempesta (32’ st Khribech), Calderini (18’ st D’Urso). A disp.: Bonomo, Sedran, Currieri, Brunetti, Becca. All.: Manni (squalificato, in panchina Reali).

ELLERA 4-3-3: Segoloni; Della Rocca, Consonni, De Palma, Bartoli (17’ st Palla); Campelli, Ndedi, Mennini (40’ st Trinchese); Bocci, Rossi, M. Tempesta (23’ st Piccioli). A disp.: Guerra, Tugliani, Morlunghi, Fr. Tortoioli, Fuscagni, Mariotti. All.: Bisello Ragno.

Arbitro : Nykolyn di Gubbio.

Note : spettatori 250 circa. Espulso al 49’ st’ Della Rocca per somma di ammonizioni. Ammoniti: Di Cato, V. Tempesta, Settimi , Bartoli

FOLIGNO - L’Acf Foligno ci prova, in particolare nella seconda frazione di gioco, senza riuscire a superare l’attenta retroguardia dell’Ellera, squadra ben messa in campo, che riesce a resistere anche se in affanno nei minuti finali caratterizzati da un pizzico di nervosismo. Al triplice fischio finale il risultato resta sullo 0-0: la formazione folignate riesce a rimanere in testa alla classifica in compagnia dell’Angelana; l’undici di Luca Bisello Ragno esce dal Blasone con un prezioso punto. Partita al di sotto delle aspettative, vivacizzata nei secondi 45 minuti quando l’Acf ha provato ad accelerare il ritmo, sfiorando anche il vantaggio e reclamando un rigore in area non concesso dal direttore di gara. Le azioni da segnalare nei primi 45 minuti: al 35’ Tempesta suggerisce per Di Cato che arriva in ritardo e l’azione sfuma, Moracci la cui conclusione incoccia la trasversale. Più vivace l’Acf nella ripresa quando all’8’ Calderini invita al tiro Tempesta che però è in ritardo. L’Ellera continua controllare senza difficoltà la partita e al 35’ con Rossi spaventa Lori ma la difesa riesce a liberare. L’Acf continua a spingere ma al 40’ è sfortunata quando Settimi dal limite dell’area colpisce la traversa e tre minuti più tardi il portiere ospite nega ancora il gol ai padroni di casa.

Carlo Luccioni