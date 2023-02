Foligno, debutto vincente per coach Gubbini Al Pala-Paternesi Modena può solo arrendersi

EDOTTO ROSSI

3

NATIONAL TRANSPORTS MODENA

1

(20-25, 25-23, 25-21, 25-16)

: Fantazuzzo 26, Sorrenti 11, Menichetti 7, Merli 5, Catinelli 3, Gavazzi 2, Lombardo (L), Lucarelli 9, Paolucci 5. N.E. – Piumi, Fuganti, Beddini. All. Amedeo Gubbini.

MODENA: Benincasa 19, Soli 12, Bombardi 12, Mocelli 7, Ferrari 5, Martinelli 4, Plessi (L1), Berselli 3, Sartoretti, Giuriati. N.E. – Trianni, Ronchetti, Monelli (L2). All. Francesco Malagoli.

Arbitri: Ludovico Tullio e Simone Ianiro

Bottino pieno in serie B maschile per la Edotto Rossi Foligno e debutto vincente in panchina per coach Gubbini. Al Pala-Paternesi non ha avuto scampo la quarta della classe National Transports Modena. Gli emiliani vincono il primo set, ma poi i falchetti giocano la carta Lucarelli nel ruolo di opposto e si impongono per tre a uno, riscattando la sconfitta della gara d’andata con un grande Fantauzzo.