Foligno, bivio salvezza "Siamo obbligati a vincere"

Vincere a tutti i costi per blindare un posto nella griglia playout. Qualsiasi altro risultato potrebbe compromettere ulteriormente la già critica situazione e rendere inutile il successo arrivato nel derby con la C4. Presupposti, timori e paure che alimentano il clima di attesa alla vigilia dell’odierno confronto casalingo contro il Pontevalleceppi. Un appuntamento che per il Foligno rappresenta un crocevia decisivo, al contrario del Pontevalleceppi degli Urbanelli e Biscarini, che arriva al Blasone senza più niente da chiedere a questa stagione ma pur sempre con il desiderio di uscire da questo confronto con un risultato positivo. "La sosta è stata salutare per recuperare le energie, rilassarsi un po’ anche a livello mentale – ha spiegato Paolo Cotroneo – consapevoli che quella con il Pontevalleceppi è una finale a conclusione della quale siamo obbligati a conquistare l’intera posta in palio. Il successo nel derby con la C4 è stato perché in queste due settimane ci ha consentito di preparare in serenità questo appuntamento nel migliore dei modi con i ragazzi che hanno lavorato con grande impegno in previsione degli ultimi 180 minuti che, inutile dire per il Foligno sono fondamentali. Con il Pontevalleceppi, sarà difficile perché ci troveremo di fronte una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo ed è spensierato. Nelle ultime partite lo ha dimostrato e, avendo giocatori di qualità, è venuta fuori e ha vinto partite sulla carta difficili. Per il Foligno – aggiunge Cotroneo è una finalissima, devono valere gli stimoli, la voglia di rivalsa e di fare punti importanti in vista dei playout. Cosa servirà per superare questo ostacolo? Una prestazione perfetta, una partita dalla quale mi aspetto un Foligno dei tempi migliori con il gioco veloce e frizzante, capace di eliminare al minimo gli errori e riuscire ad attaccare la profondità con qualche unità in più nel tentativo – ha concluso il tecnico dei falchetti – di creare difficoltà alla retroguardia ospite". Foligno che affronterà il Pontevalleceppi per regalare ai tifosi la terza vittoria stagionale al Blasone.

: Gil De Oliveira, Dell’Orso, Bocci, De Simoni, Caruso, Dieng, Brunetti, Piermarini, Abbate, Giannò, Bacchi.