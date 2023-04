Finalissima di bassa classifica tra Foligno e Nestor: sarà uno scontro decisivo

FOLIGNO – Foligno-Nestor: finalissima di bassa classifica il cui esito sarà decisivo per conquistare la migliore posizione playout, l’unica soluzione per le due squadre per mantenere la categoria. Un appuntamento ( stadio Blasone fischio di inizio ore 15) al quale le due squadre arrivano in una condizione psicologica piuttosto delicata. Il Foligno è reduce dallo scivolone rimediato sul terreno del Branca, la Nestor, invece, con il morale più sollevato per il prezioso pareggio conquistato contro il Sansepolcro. Risultati che hanno consentito alla Nestor (sconfitta dai falchetti nella partita del girone di andata) di allungare a due le lunghezze di vantaggio nei confronti del Foligno. Situazione che, mai come in questa circostanza, obbliga gli uomini di Cotroneo (foto) a provare a superare l’ostacolo di oggi. Evento che potrebbe consentire a Giannò e soci di scavalcare la Nestor. Collettivo, che dal proprio canto, arriva al Blasone con l’obiettivo di uscire indenne da questo confronto fratricida, ma con la voglia matta di fare lo sgambetto ai falchetti.

Bastano e avanzano queste condizioni per capire la delicatezza della partita. Un confronto da ‘dentro o fuori’ che porterà a svelare il proprio futuro. Per rimanere aggrappato a quest’ultima opportunità il Foligno è chiamato a disputare una partita perfetta. Ancora migliore di quella disputata il precedente turno casalingo contro l’Ellera. "E inutile girarci intorno. Foligno – Nestor è un confronto determinante per l’immediato futuro. Io per abitudine – ha spiegato alla vigilia Cotroneo – non finisco mai di sognare. Per cui se andremo playout, sarà importante come ci si arriva, considerando anche gli scontri diretti. Con la Nestor è la nostra finale di Champions: non possiamo perdere nè dividerci la posta in palio. Abbiamo un solo risultato: la vittoria. L’augurio è quello che la squadra sarà consapevole che con la Nestor la posta in palio è altissima per cui – ha concluso – mi aspetto che la mia squadra possa riuscire a fare ancora meglio di quanto fatto con l’Ellera". La probabile formazione: Gil de Oliveira, Dell’Orso, Bocci, De Simoni, Caruso, Abbate, Brunetti, Dieng, Piermarini, Bigarini, Giannò.

Carlo Luccioni