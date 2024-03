Festa. Fiocco azzurro in casa Adamonis. È nato Leonas

Fiocco azzurro in casa biancorossa. Il Perugia "è lieto di annunciare l’arrivo di Leonas, il terzogenito della famiglia Adamonis – si legge in una nota del club di Pian di Massiano – . Alle 10.05 di giovedì 14 marzo il piccolo è venuto alla luce all’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno. Un ringraziamento speciale va alla equipe medica del reparto di ginecologia, diretto dal dottor Fabrizio Damiani, e del reparto di pediatria, diretto dalla dottoressa facente funzione Beatrice Messini, coadiuvati dai ginecologi Francesco Servadio e Simona Bonaca, dall’ostetrica Francesca Angelucci e dal pediatra Andrea Brusaferro. A Marius, alla mamma Leva e ai piccoli Danielius e Eleja i più affettuosi auguri biancorossi!". E adesso Adamonis può tornare in campo. L’estremo difensore biancorosso in questi giorni ha disertato la seduta di allenamento per poter stare vicino alla moglie. Già oggi il numero uno riprenderà a lavorare con la squadra in vista della partita di domenica con il Gubbio.