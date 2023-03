Ellera-Sansepolcro, super sfida in vetta

Ventottesima giornata che può essere determinante con il Sansepolcro capolista che alle 15 fa visita all’Ellera che insegue a 3 punti. Riposa la Narnese.

Angelana-Foligno: punti pesanti per i falchetti. Angelana per il riscatto.

Branca-Pontevalleceppi: padroni di casa decisi a ripartire dopo le ultime due sconfitte di fila. Biancorossi di Polverini a caccia di punti dopo essere scivolati a 4 punti dai playout.

Cannara-Castiglione del Lago: ultimo treno per sperare nella salvezza per il team di Caporali. Match chiave per i lacustri per uscire dai playout.

Ellera-V.A. Sansepolcro: super sfida al Fioroni. In caso di vittoria i corcianesi aggancerebbero la vetta con una partita in meno. Atteso il pubblico delle grandi occasioni.

Lama-Atletico Bmg: salvezza in tasca per chi porta a casa i tre punti.

Nestor-C4: vietato sbagliare per i marscianesi. Lo stesso vale però per la C4 che insegue i playoff.

Pontevecchio-Olympia Thyrus: l’ultima vittoria ha riportato il sereno in casa ponteggiana che spera nei playout.

Ventinella-San Sisto: con capitan Pinazza allenatore e giocatore, il Ventinella ospita l’undici di Valentini deciso a ridurre il gap dal secondo posto.