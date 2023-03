Di Carmine è rientrato Domani riposo

Fabrizio Castori dovrà aspettare per conoscere l’esito degli accertamenti di Olivieri. L’attaccante si è fermato giovedì durante l’allenamento per un problema muscolare che sarà quantificato nelle prossime ore. Di sicuro non sarà a disposizione per l’appuntamento di sabato prossimo in casa contro il Frosinone, primo della classe.

È tornato a Pian di Massiano Samuel Di Carmine che ha ottenuto dalla società qualche giorno di permesso dopo la scomparsa improvvisa del papà. Il giocatore ieri ha svolto un allenamento differenziato insieme a Luperini. Il centrocampista, questa settimana, ha lavorato a parte. Filippo Sgarbi, invece, ha lasciato il campo in anticipo ma non desta problemi.

La squadra oggi sosterrà un’altra seduta al mattino, poi domani il tecnico concederà al gruppo il giorno libero con la ripresa già fissata per lunedì pomeriggio quando inizierà la settimana-tipo che porterà alla partita contro il Frosinone.