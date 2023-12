"Deluso dal risultato Ma stessi obiettivi"

"Sono deluso dal risultato ma non dalla prestazione. Nel momento in cui ci hanno pareggiato ci siamo un po’ smarriti ma abbiamo provato in tutti i modi a vincere. Non ci siamo riusciti e c’è dispiacere. Siamo tutti delusi ma io devo immediatamente ripartire e caricare i ragazzi in vista del derby con l’Arezzo". Francesco Baldini già guarda avanti, anche se è impossibile non soffermarsi sugli errori commessi. "I gol sono nati da errori nostri. Sylla ci ha messo in difficoltà così come Karlsson. Non era facile contrastare una punta di 1,97. Non ridimensiono gli obiettivi, c’è dispiacere per non aver dato una gioia ai tifosi, perché siamo consapevoli che era una partita da vincere e non ci siamo riusciti e i pareggi cominciano a essere troppi. Ora dobbiamo fare il derby con la testa giusta. Mi auguro di recuperare tutti: Iannoni e Angella hanno avuto un problema".