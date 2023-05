Delusione Castori Baldini, 3 gare perse

Bocciato Fabrizio Castori, nella foto, (5). Le aspettative erano alte. Dopo una stagione chiusa al di sopra dei programmi e la fuga di Alvini, quella del marchigiano è sembrata la scelta più razionale per una stagione di transizione e certezze. Troppo ancorato alle sue idee, comunque efficaci in passato, ha dimostrato poca versatilità. Poco incline anche a cambiare in corsa, pare che (non solo per sue responsabilità) non sia riuscito a dare coesione al gruppo. Con la rinuncia della qualità in favore della gamba avrebbe dovuto garantire una tenuta fisica al massimo fino all’ultimo. La parentesi dura poco quella di Baldini (5), il tempo di sognare l’impossibile e di gettare la spugna nel pieno dell’incubo. Da apprezzare le dimissioni. Resterà il dubbio cosa sarebbe potuto accadere senza l’esonero. C’è anche da dire che dal suo ritorno le scelte di Castori sono apparse più opportune rispetto a un avvio cervellotico.