Curiosità. Caserta esonerato. Di Nunno accusa i suoi

Si chiude l’avventura di Fabio Caserta sulla panchina del Cosenza. L’ex allenatore del Perugia è stato sollevato dall’incarico dopo una striscia di risultati non esaltante, l’ultimo il pari interno contro un Cittadella in grande crisi. Da Caserta al presidente Di Nunno. Il patron del Lecco, nel post partita del ko interno contro il Palermo ha lanciato accuse pesanti. Dopo l’attacco ai tifosi della squadra (“Senza di me tornate in Terza Categoria”) il numero uno è partito all’assalto anche dei propri giocatori. In un intervista riportata da ilovepalermocalcio.com Di Nunno spiega: "Del risultato mi interessa poco perché ormai siamo condannati a retrocedere. Piuttosto mi preoccupa altro. Ancora oggi nel calcio si vendono e si truccano le partite, ho paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati. Spero che mettano il telefono sotto controllo a tutti". I calciatori e i tecnici hanno risposto con una nota diramata dall’AIC.